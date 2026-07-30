नौ को धूमधाम से मनेगा विश्व आदिवासी दिवस, निकलेगी शोभायात्रा
फोटो नं 15 बैठक में भाग ले रहे आदिवासी समुदाय के लोग। फोटो नं 15 बैठक में भाग ले रहे आदिवासी समुदाय के लोग।फोटो नं 15 बैठक में भाग ले रहे आदिवासी समु
गुमला, प्रतिनिधि । शहर के पालकोट रोड स्थित सरना झंडा पाठ स्थल पर गुरुवार को जिला स्तरीय आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि नौ अगस्त को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा तथा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बैठक में तय किया गया कि सुबह 11.30 बजे पारंपरिक वेशभूषा में शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद 11.45 बजे स्टेडियम में जनसभा आयोजित होगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष नेल्सन भगत ने कहा कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष और विरासत से जोड़ना जरूरी है।
बैठक में महावीर उरांव, कार्तिक उरांव, बेनेडिक कुजूर, योगी उरांव, हितेश्वर भगत, संजय उरांव सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।
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