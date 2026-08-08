Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आदिवासी संस्कृति में श्रम व सामूदायिकता की अनूठी परंपरा: प्रो. राजीव मनोहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में विश्व आदिवासी आदिवासी दिवस पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कुलपति प्रो राजीव मनोहर ने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और सामंजस्य के महत्व पर जोर दिया। मुख्य वक्ता प्रो सत्यनारायण मुंडा ने आदिवासी समुदायों की मौलिक परंपराओं की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की।

आदिवासी संस्कृति में श्रम व सामूदायिकता की अनूठी परंपरा: प्रो. राजीव मनोहर

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में विश्व आदिवासी आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय और एसटी/एससी सेल की ओर से विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। इसका विषय था- आदिवासी भाषा, साहित्य और संस्कृति: संरक्षण, चुनौतियां एवं संभावनाएं। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो राजीव मनोहर ने कहा कि आदिवासी जीवन और साहित्य की परंपरा समृद्धशाली रही है। विज्ञान और तकनीकी के दौर में हम भले ही तकनीक से अलग नहीं रह सकते, लेकिन हमें जड़ों से भी जुड़े रहना है। उन्होंने कहा आदिवासी संस्कृति में श्रम व सामूदायिकता की अनूठी परंपरा है। आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण संदेश है प्रकृति का सम्मान और प्रकृति पर अधिकार नहीं बल्कि सामंजस्य स्थापित करना है।

ये भी पढ़ें:आदिवासी संस्कृति हमारी समृद्ध विरासत है, इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी : डॉ.खुशबू कुमारी

मुख्य वक्ता एवं उनके विचार

मुख्य वक्ता डीएसपीएमयू के पूर्व कुलपति प्रो सत्यनारायण मुंडा, ने विश्व में फैले आदिवासी समूहों के बारे में नस्लीय,भाषाई, परंपरा, संस्कृति व भौगोलिक आधार पर बात की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय प्रत्येक दृष्टि से मौलिक परंपराओं में भरे पड़े हैं इनके संरक्षण की आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण से ही आदिवासी समाज का विकास : केपी सोरेन

आदिवासी समुदाय की प्रासंगिकता

एसटी/एस सेल प्रभारी डॉ जिंदर सिंह मुंडा ने कहा कि आदिवासी समुदाय आज के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। उनका पारंपरिक खान-पान, खेल, औषधीय पद्धति, रहन-सहन की शैली आदि मानव जीवन के लिए प्रेरणास्रोत हैं। टीआरएल संकाय के समन्वयक डॉ विनोद कुमार ने कहा कि आदिवासी भाषा एवं साहित्य में आज भी महत्वपूर्ण ज्ञान मौखिक परंपरा में बिखरे पड़े हैं, जिनको लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संचालन डॉ डुमनी माय मुर्मू व डॉ जय किशोर मंगल ने किया। कार्यक्रम में डॉ विजय कुमार, डॉ मालती वागीशा लकड़ा, डॉ सेलेस्टीन सोरेंग, निताई, संजय समेत हिंदी और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के विद्यार्थियों की उपस्थिति रही।

सामान्य प्रश्न

विश्व आदिवासी आदिवासी दिवस पर व्याख्यान का विषय क्या था?
आदिवासी भाषा, साहित्य और संस्कृति: संरक्षण, चुनौतियां एवं संभावनाएं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।