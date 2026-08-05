विश्व आदिवासी दिवस पर जमशेदपुर में पूरे जुटेंगे हजारों आदिवासी

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर में एक विशाल जनसभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आदिवासी छात्र एकता के पदाधिकारियों ने इस आयोजन की घोषणा की, जिसमें विभिन्न राज्यों के विद्वान, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भूमि अधिग्रहण, और आदिवासी पहचान से जुड़े मुद्दे होंगे।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित रीगल मैदान (गोपाल मैदान) में आदिवासी समाज की अस्मिता, संस्कृति, संवैधानिक अधिकारों और समकालीन चुनौतियों को लेकर एक विशाल जनसभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को बिष्टूपुर स्थित एक होटल में संवाददाता सम्मेलन में आदिवासी छात्र एकता के पदाधिकारियों ने यह घोषणा की। संगठन के संरक्षक सह झारखंड के ट्राइबल एडवाइज़री कमेटी के सदस्य जोसाई मर्डी ने बताया कि आदिवासी छात्र एकता वर्ष 2007 से लगातार इस दिवस का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष के आयोजन का थीम अपनी पहचान को पहचानो रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के कार्यक्रम में झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों के प्रखर विद्वान, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे।

मुख्य विषय जनसभा के दौरान कई गंभीर और ज्वलंत मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। इनमें झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अचानक लागू होने से विद्यार्थियों के अधर में लटके भविष्य, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का अक्षरशः अनुपालन और ग्राम सभा की अनिवार्यता, केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग तथा पश्चिम बंगाल जैसे गैर-अनुसूचित राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

जन आंदोलन की रूपरेखा इसके अलावा, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में बिना पेसा कानून के नगर निकाय चुनावों को असंवैधानिक करार देने, असम के चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले संथाल, हो, मुंडा और उरांव आदिवासियों को अनुच्छेद 342 के तहत सूचीबद्ध करने, सीएनटी व एसपीटी एक्ट के कड़ाई से पालन, और आदिवासियों की भूमि हड़पने वाली लैंड बैंक नीति को रद्द करने जैसे विषयों पर भी व्यापक जन आंदोलन की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी संस्कृति और जमीन की मालकियत से जुड़ी है, इसलिए अस्तित्व की रक्षा के लिए यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।

प्रेस वार्ता के दौरान प्रेस वार्ता में जोसाई मार्डी, इन्दर हेम्ब्रम, हेमेन्द्र हांसदा, सिन्धुराम किस्कू, हरिमोहन टुडू, नन्दलाल सरदार, राज बाँकिरा, स्वपन सरदार, गुरूचरण सोरेन सहित दर्जनों आदिवासी छात्र और सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।