रविन्द्र भवन में आदिवासी संस्कृति का रंग, जल जीवन जंगल बचाने का संदेश

पाकुड़ में विश्व आदिवासी दिवस पर रविन्द्र भवन के टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में आदिवासी संस्कृति, कला, नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा को प्रदर्शित किया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता बताई और समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को उपहार भी वितरित किए गए।

पाकुड़। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को रविन्द्र भवन टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, कला, नृत्य-संगीत और पारंपरिक वेशभूषा से सजे समारोह में संथाली नृत्य, पहाड़िया सांस्कृतिक प्रस्तुति और ट्राइबल फैशन शो आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुतियों के जरिए आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत को जीवंत किया। संस्कृति बचाने की चुनौती...

पारंपरिक ज्ञान और जीवनशैली का संरक्षण उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आदिवासी समाज के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली को संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन से उतना ही संसाधन लेना चाहिए, जितना प्रकृति दोबारा पूरा कर सके। बदलती जीवनशैली और पलायन के कारण नई पीढ़ी पारंपरिक संस्कृति और ज्ञान से दूर हो रही है। इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने पारंपरिक खान-पान, ज्ञान और चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की जरूरत बताई।

नृत्य और फैशन शो ने मोहा मन...

सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर हुआ। संथाली सांस्कृतिक कार्यक्रम, पहाड़िया नृत्य और ट्राइबल फैशन शो में पारंपरिक वेशभूषा, रहन-सहन और सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखी। रंग-बिरंगी पोशाकों और प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।

उत्कृष्ट कार्य का सम्मान समाज एवं समुदाय के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय परगनैत, ग्राम प्रमुख, पंचायत प्रतिनिधि, एएनएम, जीएनएम, सहिया और सेविका समेत अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र एवं कॉफी मग देकर सम्मानित किया गया।

लाभुकों को दी गई सौगात विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच वन पट्टा और साइकिल का वितरण किया गया। अबुआ एवं जनमन आवास योजना के लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गयी।

जीवन का संदेश: जल, जंगल, जमीन उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। पारंपरिक ज्ञान, खान-पान और चिकित्सा पद्धतियों को संरक्षित करने के साथ आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव वाली जीवनशैली अपनाने की अपील की।

संस्कृति हमारी पहचान नगर परिषद अध्यक्ष सबरी पाल ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, कला और जीवनशैली झारखंड की पहचान और गौरव है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के साथ प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की परंपरा आदिवासी समाज ने पीढ़ियों से संजोकर रखी है। उन्होंने कहा कि भाषा, कला, पारंपरिक वेशभूषा और रीति-रिवाजों को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

संस्कृति हमारी धरोहर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चन्द्र ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा हमारी अमूल्य धरोहर है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण में समाज का योगदान अनुकरणीय है। उन्होंने नई पीढ़ी को पारंपरिक मूल्यों से जोड़ने की जरूरत बताई।

संरक्षण में समाज की भूमिका उप विकास आयुक्त अरविन्द कुमार लाल ने कहा कि आदिवासी समाज ने सदियों से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है। उनकी परंपराएं प्रकृति के साथ संतुलित सह-अस्तित्व की प्रेरणा देती हैं।

मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, परियोजना निदेशक आईटीडीए अरूण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी साईमन मरांडी समेत अन्य पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद थे।