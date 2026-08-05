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आगामी आदिवासी महोत्सव की तैयारी को लेकर डीसी ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार में, डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में आगामी आदिवासी महोत्सव 2026 के लिए बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि 09 अगस्त को टाउन हॉल में महोत्सव होना है। सभी विभागों को साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन जैसे आवश्यक उपाय समय से करने के निर्देश दिए गए। त्योहार की सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई।

आगामी आदिवासी महोत्सव की तैयारी को लेकर डीसी ने की बैठक

लातेहार, संवाददाता। डीसी संदीप कुमार की अध्यक्षता में आगामी आदिवासी महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी ने कहा कि 09 अगस्त को टाउन हॉल, लातेहार में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समय से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था, मंच सज्जा, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि की समुचित तैयारी का निर्देश दिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसिद्ध छऊ नृत्य शैली, ट्राइबल फैशन शो तथा नागपुरी गीतों की प्रस्तुति, आमंत्रित अतिथियों की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।

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डीसी ने कहा कि झारखंड आदिवासी महोत्सव राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपरा एवं विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समयसीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश दिया।

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