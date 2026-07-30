फलदार पौधों का वितरण कर जंगल बचाने का लिया संकल्प

सोनभद्र, संवाददाता। कोन ब्लॉक के तरिया क्षेत्र स्थित खलटंगवा गांव में गुरुवार को पेड़ हैं तो प्राण हैं जनआंदोलन के तहत किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की ओर से आदिवासी परिवारों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और जल, जंगल व जमीन की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्र ने कहा कि आदिवासी समाज वर्षों से जंगलों का संरक्षण करता आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े कॉरपोरेट समूहों के हित में जंगलों की कटाई की जा रही है, जिसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करना भी सभी की जिम्मेदारी है।

तरिया के सामाजिक कार्यकर्ता लक्षमन वादी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी समुदाय की विरासत हैं, जिन्हें उनके पूर्वजों ने सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जंगलों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीण कन्हैया चेरो ने कहा कि यह केवल जल, जंगल और जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों की अनदेखी करने वालों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। वहीं रामसूरत सिंह खरवार ने कहा कि क्षेत्र के किसी भी परिवार को उजड़ने नहीं दिया जाएगा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ग्रामीण एकजुट रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परिवारों को फलदार पौधों का वितरण किया गया तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर योगेंद्र, राघवेंद्र, सीताराम गोण, दिनेश चेरो, बाबा बैगा, बासमती, रन्नो, विंदू खरवार आदि रहे।