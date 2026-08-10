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देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया के साथ आदिवासियों ने निकाली रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
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चांडिल में आदिवासी दिवस पर लोगों ने एक बाइक रैली निकाली। रैली का उद्देश्य आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस दौरान लोग पारंपरिक परिधान और वाद्ययंत्रों के साथ शामिल हुए। रैली खुंटी हाटतोला से शुरू होकर कई स्थलों से होते हुए तिलका चौक पहुंची।

देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया के साथ आदिवासियों ने निकाली रैली

चांडिल। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। एक तीर, एक कमान, आदिवासी एक समान के नारों के साथ आदिवासी समुदाय के लोगों ने रविवार को आदिवासी दिवस के अवसर पर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पारंपरिक हथियारों के साथ बाइक रैली निकाली। रैली के माध्यम से आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति, परंपरा, पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं एकजुटता का संदेश दिया। बाइक रैली खुंटी हाटतोला से शुरू हुआ जो चौका होते हुए फूलो-झानो मोड़, खुंटी मोड़ सिदो-कान्हू चौक, चांडिल गोलचक्कर, चांडिल बाजार होते हुए गांगुडीह पुनर्वास स्थल स्थित तिलका चौक पहुंची। रैली में शामिल आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक परिधान, पारंपरिक वाद्ययंत्र भी साथ में लिए हुए थे।

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महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में थी। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ जयघोष करते हुए आदिवासी समाज की एकता एवं सामाजिक अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। इस अवसर पर श्यामल मार्डी, गुरूचरण किस्कू, चारूचांद किस्कू, बैधनाथ टुडू,प्रकाश मार्डी, सुदामा हेम्ब्रम,धर्मेंद्र गोप, दिलीप किस्कू, सोनाराम मार्डी, संतोष किस्कू, आजाद शेखर मांझी,अजय टुडू समेत कई लोग शामिल थे।

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