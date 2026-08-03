विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों में जुटा सरायकेला प्रशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रहेगा विशेष जोर
सरायकेला में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस-2026 मनाने की तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कार्यक्रमों की समीक्षा की और जनता से भाग लेने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
सरायकेला। आगामी 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस-2026 को भव्य एवं गरिमामय ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रमों में भाग लेकर जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में योगदान देने की अपील की।पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने सभी आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रभावी यातायात व्यवस्था, पार्किंग और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और जनजातीय संस्कृति आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी।
वहीं प्रमुख पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्राफ्ट प्रदर्शनी, फूड फेस्टिवल, जनजागरूकता शिविर और सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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