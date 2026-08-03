विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों में जुटा सरायकेला प्रशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रहेगा विशेष जोर

सरायकेला। आगामी 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस-2026 को भव्य एवं गरिमामय ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिलेवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रमों में भाग लेकर जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में योगदान देने की अपील की।पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने सभी आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल, प्रभावी यातायात व्यवस्था, पार्किंग और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और जनजातीय संस्कृति आधारित प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी।