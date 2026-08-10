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गुवा : हो आदिवासी महासभा ने निकाली रैली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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गुवा में रविवार को हो आदिवासी महासभा द्वारा रैली एवं जनसभा का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ गुवा रामनगर से हुआ और इसे गुवा बाजार में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ समाप्त किया गया। कार्यक्रम में प्राकृतिक संरक्षण पर चर्चा की गई और पौधरोपण किया गया।

गुवा : हो आदिवासी महासभा ने निकाली रैली

गुवा। रविवार को गुवा में हो आदिवासी महासभा की ओर से रैली एवं जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला-पुरुष ढोल-नगाड़ों के साथ रैली में शामिल हुए। रैली का शुभारंभ गुवा रामनगर से हुआ। रैली गुवा बाजार पहुंची, जहां गुवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। रैली के बाद गुवा सेल क्लब में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

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कार्यक्रम में लोगों के बीच पौधों का वितरण किया गया तथा कार्यक्रम के समापन पर गुवासाई स्थित सरना स्थल परिसर में सामूहिक रूप से पौधरोपण किया गया। मौके पर सुशील पूर्ति, मुंडा मंगल पूर्ति, पूर्वी पंचायत की मुखिया चांदमनी लागुरी, पश्चिमी पंचायत की मुखिया पद्मिनी लागुरी, सरिता सिद्धू, साधु चरण सिद्धू, लांगो पूर्ति, चंद्रमोहन पूर्ति सहित बड़ी संख्या में हो आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे।

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