छात्रों को सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का आह्वान
जगन्नाथपुर इंटर कॉलेज में विश्व आदिवासी दिवस एवं 8 सितंबर को गुवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की तैयारी के लिए आदिवासी हो समाज महासभा ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में संगठन के प्रतिनिधियों ने छात्रों को समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया।
जगन्नाथपुर, संवाददाता। जगन्नाथपुर इंटर कॉलेज परिसर में आगामी विश्व आदिवासी दिवस एवं 8 सितंबर को गुवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की तैयारियों को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा और आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों ने कॉलेज के छात्रों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने विश्व आदिवासी दिवस के महत्व तथा गुवा गोलीकांड के ऐतिहासिक संदर्भों पर विस्तार से जानकारी साझा की। आदिवासी हो समाज महासभा के केंद्रीय महासचिव सोमा कोड़ा ने छात्रों से समाज के विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़कर सकारात्मक योगदान देने की अपील की।बैठक में आदिवासी हो समाज महासभा एवं आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से 8 सितंबर को प्रखंड एवं अनुमंडल समिति के नेतृत्व में गुवा जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया।
इस पर उपस्थित छात्रों ने विश्व आदिवासी दिवस समारोह तथा शहीद श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की सहमति जताई। बैठक में आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बरसिंह हेम्ब्रम, प्रदेश कोषाध्यक्ष शंकर सिधु, अनुमंडल उपाध्यक्ष पुतकर लागुरी, कानुराम हेस्सा, जामदार गागराई, योगेश्वर लागुरी, कुशनु केराई, तुरी सिंकू, रामसिंह बाहंदा, अंजानी कायम, मंगलसिंह हेस्सा, पूजा हेस्सा, लाको तियु, किरन सिंकू, मोहिनी सिंकू, दिलीप कुमार गोप, अजय तामसोय, लादूरा सिंकू, संजय हेस्सा सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं समाज के सदस्य उपस्थित थे।
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