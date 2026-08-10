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विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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महेशपुर के सुंदरपहाड़ी गांव में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समुदाय ने कार्यक्रम आयोजित किया। युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और अपने अधिकारों तथा विरासत का प्रदर्शन किया। प्रमुख वक्ताओं ने मानवाधिकार, प्राकृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर जोर दिया। सभी ने अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित

महेशपुर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को प्रखंड के सुंदरपहाड़ी गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र से काफी संख्या में आदिवासी समाज के युवा पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और अपनी समृद्ध विरासत व अधिकारों का प्रदर्शन किया। इनमें श्रीलाल मरांडी, मोजेस किस्कु, डिजनलाल हेम्ब्रम, बाबुरजी हांसदा, रामचरण सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम का माहौल पारंपरिक एकजुटता और आपसी सौहार्द से सराबोर रहा। ​अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा पर जोर दिया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता श्रीलाल मरांडी और इजरायल किस्कु ने समाज के वर्तमान संकटों, अधिकारों और भविष्य की दिशा पर बेबाक विचार रखे।

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​मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, ​प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण, ​भाषा, कला और संस्कृति का संवर्धन, ​जल, जंगल और जमीन पर अधिकार ​एवं एकजुटता के बताया गया। समापन के अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने, भाषा-संस्कृति को बचाने और अपने मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया।

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