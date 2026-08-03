विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को कला केंद्र में, मेधावी छात्र होंगे सम्मानित
बोकारो में संयुक्त आदिवासी परिवार के द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। जिले के कई अधिकारी इस समारोह में शामिल होंगे और आदिवासी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।
बोकारो, प्रतिनिधि। संयुक्त आदिवासी परिवार बोकारो की ओर से रविवार को दिशोम जाहेर गढ़, सेक्टर-4 में बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता विल्सन कोनगाड़ी ने की। संचालन अमन बास्की ने किया। बैठक में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस कला केंद्र, सेक्टर-2 में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9.30 बजे नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के अधिकारी व बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
कार्यक्रम में 10वीं, 12वीं, इंजीनियरिंग व मेडिकल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों के साथ समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने व सम्मान के लिए इच्छुक प्रतिभागी अमन बास्की से संपर्क कर सकते हैं।
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