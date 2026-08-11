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भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाल दिया राष्ट्रभक्ति का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में भाजपा के मनईटांड़ मंडल अध्यक्ष इंद्रभूषण कुशवाहा के नेतृत्व में सोमवार को बरमसिया से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गोल बिल्डिंग और प्रसाद साव मोड़ से होते हुए निकली, जिसमें कई पार्टी सदस्यों ने भाग लिया। यात्रा का उद्देश्य तिरंगा की महत्ता को बताना और राष्ट्रीय सम्मान को जागरूक करना था।

भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाल दिया राष्ट्रभक्ति का संदेश

धनबाद। भाजपा के मनईटांड़ मंडल अध्यक्ष इंद्रभूषण कुशवाहा की अध्यक्षता में सोमवार को बरमसिया शनि मंदिर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा बरमसिया से प्रारंभ होकर गोल बिल्डिंग, मनईटांड़ होते हुए प्रसाद साव मोड़ तक पहुंची। मनईटांड़ मंडल प्रभारी पंकज सिन्हा ने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। मौके पर तिरंगा यात्रा में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रियंका रंजन, जिला महामंत्री मानस प्रसून, जिला प्रभारी पंकज सिन्हा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र हांसदा,जिला मंत्री मौसम सिंह, रीना गुप्ता, अनिल सिन्हा, रिंकू सिंह, अजीत शर्मा, उचित महतो, भृगुनाथ भगत, दीपक गुप्ता, दीपक झा थे।

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