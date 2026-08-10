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ग्रिजली के प्रशिक्षुओं ने विश्व आदिवासी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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फोटो कोडरमा 15 विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को इंदरवाटांड़ में पौधरोपण करते प्रशिक्षु। कोडरमा, वरीय संवाददाता ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन की राष्ट्रीय

ग्रिजली के प्रशिक्षुओं ने विश्व आदिवासी दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

कोडरमा, वरीय संवाददाता ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस पर रविवार को महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव इंदरवाटांड़ में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता बढ़ाने का प्रयास किया गया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मोहित कुमार तिवारी ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस हमें प्रकृति और आदिवासी समुदायों के बीच सदियों पुराने गहरे संबंध की याद दिलाता है। आदिवासी जीवन-दृष्टि में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की समृद्ध परंपरा निहित है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है।

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आज लगाया गया प्रत्येक पौधा भविष्य के लिए आशा, जीवन और हरियाली का संदेश देता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक प्राध्यापक सह कार्यक्रम समन्वयक अनिल दास एवं खुशबू कुमारी सिन्हा के साथ शिक्षकेत्तर कर्मचारी सूचित कुमार एवं दिलीप मुर्मू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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