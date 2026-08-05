भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण
भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपणभाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत किया पौधरोपण
रुड़की, संवाददाता। भाजपा जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को आवास विकास के माधव शाखा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उनका संरक्षण कर ही आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने लोगों से भी अभियान से जुड़कर पौधरोपण करने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने की अपील की।
सभी ने अमरूद, लीची, चंपा, नीम, रुद्राक्ष और सहजन आदि के पौधे रोपे।
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