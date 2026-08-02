बरसाना में पांच हजार पौधों के रोपण को चला महाअभियान

पर्यावरण संरक्षण एवं ब्रज संस्कृति के सम्मान को समर्पित एक पेड़ मां राधे के नाम अभियान के अंतर्गत लायंस क्लब दिल्ली राधा द्वारा शनिवार को माताजी गौशाला, बरसाना में वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। जिमें 5000 पौधों के रोपण करने को महा अभियान चला। यह अभियान संत रमेश बाबा के आह्वान एक पेड़ मां राधे के नाम से प्रेरित होकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ब्रज में प्रकृति एवं संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष ब्रज शरण महाराज, राधा कांत शास्त्री, सुनील सिंह ब्रजदास, हिमांशु शर्मा, लायंस क्लब के पदाधिकारियों, समाजसेवियों, पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया।इस

अवसर पर लायंस इंटरनेशनल क्लब के डिस्ट्रीक गवर्नर लायन संदीप कुमार, फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लायन रेनू वर्मा, कैबिनेट सेक्रेटरी लायन शैलेंद्र सिंघल, कैबिनेट पीआरओ आरके वरमानी, गुड़गांव क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट हेमंत मोंगिया, इमीडियेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ओंकार सिंह रेनू, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रतिभा अग्रवाल, सेकंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन आरके जग्गी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रदीप सिंघल, लायन सुनीता सिंघल, पास्ट गवर्नर लायन अनिल अरोड़ा, काजल अरोड़ा, लायंस क्लब दिल्ली श्रीराधा के अध्यक्ष विनोद जायसवाल, चार्टर अध्यक्षता प्रीति होरा, ट्रेजरार प्रदीप होरा , रीता गुप्ता, सुधीर शुक्ला, मधु शर्मा, ऋचा शर्मा, पूनम अग्रवाल, विनोद गोयल, लक्ष्मीनारायण सभी लायंस एवं पर्यावरण प्रेमी अमित भारद्वाज, अनीता अग्रवाल, सुमंत कांत पालीवाल, डॉ. अमर सिंह पौनिया, लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक सहभागिता रही।