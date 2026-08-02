Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बरसाना में पांच हजार पौधों के रोपण को चला महाअभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

बरसाना में पांच हजार पौधों के रोपण को चला महाअभियानबरसाना में पांच हजार पौधों के रोपण को चला महाअभियानबरसाना में पांच हजार पौधों के रोपण को चला महाअभियान

बरसाना में पांच हजार पौधों के रोपण को चला महाअभियान

पर्यावरण संरक्षण एवं ब्रज संस्कृति के सम्मान को समर्पित एक पेड़ मां राधे के नाम अभियान के अंतर्गत लायंस क्लब दिल्ली राधा द्वारा शनिवार को माताजी गौशाला, बरसाना में वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। जिमें 5000 पौधों के रोपण करने को महा अभियान चला। यह अभियान संत रमेश बाबा के आह्वान एक पेड़ मां राधे के नाम से प्रेरित होकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ब्रज में प्रकृति एवं संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष ब्रज शरण महाराज, राधा कांत शास्त्री, सुनील सिंह ब्रजदास, हिमांशु शर्मा, लायंस क्लब के पदाधिकारियों, समाजसेवियों, पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया।इस

अवसर पर लायंस इंटरनेशनल क्लब के डिस्ट्रीक गवर्नर लायन संदीप कुमार, फर्स्ट लेडी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लायन रेनू वर्मा, कैबिनेट सेक्रेटरी लायन शैलेंद्र सिंघल, कैबिनेट पीआरओ आरके वरमानी, गुड़गांव क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट हेमंत मोंगिया, इमीडियेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ओंकार सिंह रेनू, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रतिभा अग्रवाल, सेकंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन आरके जग्गी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रदीप सिंघल, लायन सुनीता सिंघल, पास्ट गवर्नर लायन अनिल अरोड़ा, काजल अरोड़ा, लायंस क्लब दिल्ली श्रीराधा के अध्यक्ष विनोद जायसवाल, चार्टर अध्यक्षता प्रीति होरा, ट्रेजरार प्रदीप होरा , रीता गुप्ता, सुधीर शुक्ला, मधु शर्मा, ऋचा शर्मा, पूनम अग्रवाल, विनोद गोयल, लक्ष्मीनारायण सभी लायंस एवं पर्यावरण प्रेमी अमित भारद्वाज, अनीता अग्रवाल, सुमंत कांत पालीवाल, डॉ. अमर सिंह पौनिया, लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक सहभागिता रही।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।