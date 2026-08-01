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‘एक पेड़ गुरु के नाम’ थीम पर रोपे गए पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमवीआईईटी) में तीन दिवसीय वृहद वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया।

‘एक पेड़ गुरु के नाम’ थीम पर रोपे गए पौधे
‘एक पेड़ गुरु के नाम’ थीम पर रोपे गए पौधे

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमवीआईईटी) में तीन दिवसीय वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। एक पेड़ गुरु के नाम थीम पर चले अभियान के तहत संस्थान परिसर में एक हजार से अधिक पौधे रोपे गए। विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने पौधरोपण कर उनके संरक्षण का भी संकल्प लिया। अभियान का शुभारंभ संस्थान के अध्यक्ष एवं बारा विधायक डॉ. वाचस्पति ने पौधा लगाकर किया। उन्होंने कहा कि गुरु ज्ञान का प्रकाश देते हैं और वृक्ष जीवन का आधार हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिल सकेगा।

संस्थान के निदेशक डॉ. एस.पी. गौतम ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराना भी है। डीन डॉ. अजय सिंह ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर वृक्षारोपण भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का सुंदर संगम है। तीन दिनों तक चले अभियान के दौरान पूरे ‘मधुवन’ परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। विद्यार्थियों ने एक पेड़ गुरु के नाम के नारों के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एमवीआईपी के निदेशक डॉ. अर्जुन सिंह, बीटीसी प्राचार्य डॉ. जया त्रिपाठी, चीफ प्रॉक्टर इंजीनियर कुलदीप पटेल, राहुल गुप्ता, इंजीनियर कमलेश द्विवेदी, पूर्णिमा प्रजापति, हुमा बानो, निकिता, अनुराग सिंह सहित संस्थान के शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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