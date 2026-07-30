आदर्श कृषक इंटर कॉलेज में रोपे गए पौधे
गोरखपुर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आदर्श कृषक इंटर कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षकों और छात्रों ने माता कैलाशपति देवी की स्मृति में पाकड़ का पौधा लगाया, साथ ही अन्य प्रजातियों के पौधे भी रोपे गए।
गोरखपुर, निज संवाददाता। प्रधानमंत्री के आह्वान पर चल रहे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आदर्श कृषक इंटर कॉलेज, डोहरिया बाजार में गुरुवार को पौधरोपण किया गया। विद्यालय परिसर में प्रबंधक जयप्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने संयुक्त रूप से माता कैलाशपति देवी की स्मृति में एक पाकड़ का पौधा लगाया। इसके साथ ही परिसर में विभिन्न प्रजातियों के अन्य पौधे भी रोपे गए।
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