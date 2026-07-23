एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण बना जन आंदोलन

एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण बना जन आंदोलन
एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण बना जन आंदोलन ग्राम पंचायत धुमा में ऊर्जा वन में भाजपा नेता श्रवण सिंह गोंड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू
दुद्धी। स्थानीय विधानसभा के ग्राम पंचायत धुमा में ऊर्जा वन में भाजपा नेता श्रवण सिंह गोंड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। श्रवण गोंड़ ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की दीर्घकालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक हेक्टेयर क्षेत्र में ऊर्जा वन विकसित करने का निर्णय लिया है। आज ऊर्जा वन पौधारोपण के निमित्त सिरस, बबूल, सुबबूल, गुटेल और कदंब जो पौधे तेजी से बढ़ते हैं उनका रोपण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्राकृतिक वनों पर ईंधन का दबाव कम करना है।
इस दौरान विंढमगंज रेंजर रितेश कुमार, वन दरोगा कन्हैया लाल, अवधेश कुमार, विवेक मौर्या, आयुष केशरी मौजूद रहे।
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