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एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छात्रों व शिक्षकों ने लगाए पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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योगापट्टी के राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चमैनिया में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाध्यापक कौशल किशोर कुमार ने कहा कि पेड़ लगाने और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कार्यकम में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत छात्रों व शिक्षकों ने लगाए पौधे

योगापट्टी एक संवाददाता। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से योगापट्टी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चमैनिया में शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक कौशल किशोर कुमार ने किया।इस दौरान विद्यालय परिसर में अशोक एवं नारियल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए।शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पौधों की सुरक्षा एवं नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया।प्रधानाध्यापक कौशल किशोर कुमार ने कहा कि लगातार पेड़ों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक पौधे लगाना और उन्हें संरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है।उन्होंने

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कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान बच्चों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करेगा।बच्चे हर पौधे को अपनी मां की तरह सहेजने और सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे।कार्यक्रम में शिक्षक नागेंद्र कुमार,विजय कुमार,फैयाज आलम,धनंजय पाठक, पुष्पलता कुमारी,नेहा कुमारी,नीतू कुमारी,सोनू कुमार, प्रियरंजन कुमार,जितेन्द्र कुमार,संजय कुमार सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। लवहीं छात्राओं में दिव्या कुमारी, सबीना खातून,आरती कुमारी,खुशी कुमारी,छोटी कुमारी समेत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक पौधरोपण किया।

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