हरिद्वार-मोतीचूर रेलखंड पर पेड़ गिरने से रेल संचालन प्रभावित, कई ट्रेनें आई लेट
हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशनों के बीच एक पेड़ गिरने से शनिवार दोपहर ट्रेन संचालन बाधित हो गया। ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे यात्री दो घंटे तक इंतजार करते रहे। बाद में रेलवे की टीम ने निरीक्षण और मरम्मत के बाद 4:35 बजे से ट्रेन सेवाएँ पुनः शुरू कीं।
हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशनों के बीच शनिवार दोपहर ट्रैक पर पेड़ गिर गया। जिससे ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन (ओएचई) प्रभावित हो गई। करीब दो घंटा तक रेल संचालन बाधित हुआ। बरेली आने वाली भी कई ट्रेनें प्रभावित होने से यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अनुसार, शनिवार दोपहर लगभग 2:35 बजे हरिद्वार-मोतीचूर रेलखंड में रेलवे ट्रैक पर बड़ा एक पेड़ गिर गया। जिससे ओएचई लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इक्कड़ स्टेशन से देहरादून, ऋषिकेश और योग नगरी ऋषिकेश की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। सूचना मिलने पर विद्युत, इंजीनियरिंग और परिचालन विभागों की संयुक्त टीम पहुंची।
रेलपथ का निरीक्षण कर 3:35 बजे ट्रैक को परिचालन को फिट मेमो दिया। ओएचई की तकनीकी जांच और आवश्यक मरम्मत पूरी होने के बाद शाम 4:26 बजे विद्युत लाइन की सप्लाई शुरू की गई। 4:27 बजे पावर ब्लॉक और 4:35 बजे ट्रैफिक ब्लॉक खुला तो रेल संचालन शुरू हुआ। बरेली होकर गुजरने वाली 22546 देहरादून-लखनऊ वंदेभारत, 15005 राप्तीगंगा, 15002 मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 13037 कुंभ एक्सप्रेस आदि ट्रेनें कई-कई घंटा लेट हो गईं।
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