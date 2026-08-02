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अचानक ट्रैक पर गिरा पेड़, तीन घंटे थमी ट्रेनों की रफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच के दुधवा-बेलरायां रेलखंड पर एक विशाल पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गया। तेज हवा और बारिश के कारण ट्रैक अवरुद्ध हो गया, जिससे ट्रेन सेवाएं तीन घंटे बाधित रहीं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को नियंत्रित किया और उचित राहत कार्य शुरू किया।

अचानक ट्रैक पर गिरा पेड़, तीन घंटे थमी ट्रेनों की रफ्तार
अचानक ट्रैक पर गिरा पेड़, तीन घंटे थमी ट्रेनों की रफ्तार

बहराइच, संवाददाता । दुधवा-बेलरायां रेलखंड पर अचानक एक विशाल पेड़ टूटकर रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तेज हवा और बरसात के कारण पेड़ गिरने से रेल लाइन पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। सुरक्षा कारणों से इस खंड पर ट्रेनों का संचालन तत्काल रोकना पड़ा। यातायात तीन घंटे बाधित रहा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए आने वाली ट्रेनों को नियंत्रित कर नजदीकी स्टेशनों पर रोका गया। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ट्रैक बाधित होने की सूचना मिलते ही रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची।

कर्मचारियों और अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आरा और अन्य उपकरणों की मदद से पेड़ को काटकर ट्रैक से हटाया। कई घंटे की मेहनत के बाद रेलवे लाइन को पूरी तरह साफ किया गया। इसके बाद ट्रैक की गहन सुरक्षा जांच की गई। जांच में लाइन सुरक्षित पाए जाने पर ही ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कराया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन संचालन रोका गया था। लाइन बहाल होने के बाद ट्रेनें सामान्य गति से चलने लगीं। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।

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