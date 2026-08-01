रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से पांच ट्रेनें देरी से मुरादाबाद पहुंचीं
हरिद्वार और मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच एक पेड़ गिरने से ओवरहेड विद्युत लाइन प्रभावित हो गई। इससे वंदे भारत सहित कई ट्रेनों में 2.5 से 3 घंटे की देरी हुई। रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पेड़ को हटाया और ट्रैक को सुरक्षित घोषित किया।
हरिद्वार व मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के समीप एक पेड़ गिरने के कारण ओवरहेड विद्युत लाइन प्रभावित होई। इससे वंदे भारत समेत मुरादाबाद से गुजरने वालीं पांच ट्रेनें प्रभावित हुईं। ये ट्रेनें ढाई से तीन घंटे की देरी से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचीं। वंदे भारत एक्सप्रेस का मुरादाबाद पहुंचने का समय शाम में 5:38 बजे का है और यह ट्रेन 8:22 पर पहुंची। इसी प्रकार सूबेदार एक्सप्रेस, चंदौसी-ऋषिकेश पैसेंजर, नैनी जन शताब्दी और राप्ती गंगा एक्सप्रेस देरी से मुरादाबाद पहुंची। रेलवे कर्मचारियों ने युद्धस्तर पर कार्य करते हुए गिरे हुए पेड़ को हटाने का कार्य प्रारंभ किया और दोपहर 3:25 बजे पेड़ को पूरी तरह ट्रैक एवं ओवरहेड विद्युत लाइन क्षेत्र से हटाया।
इसके बाद रेलवे ट्रैक का गहन निरीक्ष्क और आवश्यक सुरक्षा परीक्षण के बाद 3:35 पर रेलवे ट्रैक को परिचालन योग्य घोषित किया।
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