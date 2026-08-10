ट्रामा सेंटर में पीआईसीयू शिफ्ट करने की कवायद तेज

महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दी गई है जबकि फर्स्ट फ्लोर पर पीआईसीयू और चिल्ड्रेन वार्ड की तयारी चल रही है। इसमें मरीजों को इलाज में सहूलियत मिलेगी।

देवरिया, निज संवाददाता। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी को शिफ्ट कर दिया गया। अब फर्स्ट फ्लोर पर पीआईसीयू और चिल्ड्रेन वार्ड शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई है। वार्ड में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जो कमियां हैं उसे दूर करने का कार्य किया जा रहा है। दो से तीन दिन के अंदर शिफ्ट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके चालू होने से मरीजों और तीमारदारों को सहूलियत होगी, वहीं डॉक्टर व स्टाफ को इलाज करने में आसानी होगी।

बेड व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में पुराने भवन में पंद्रह बेड का पीआईसीयू तथा 26 बेड का चिल्ड्रेन वार्ड स्थापित है। यहां पीआईसीयू एसीयुक्त है, जबकि चिल्ड्रेन वार्ड में पंखा व कूलर की व्यवस्था है। यहां मरीजों व तीमारदारों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए ट्रामा सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। वार्डों में ऑक्सीजन की पाइप लाइन लगा दी गई है। सक्शन सहित अन्य उपकरणों के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। पांच अत्याधुनिक फंग्सनल बेड लगाए गए हैं, जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। हर बेड पर मानीटर लगाए गए हैं।

उपकरण और सुविधाएं पीआईसीयू दस बेड पर वेंटिलेटर, सक्शन, मानीटर, डीफाइब्रिलेटर सहित अन्य उपकरणों से लैस होगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी, जबकि करीब पचीस बेड का चिल्ड्रेन वार्ड होगा। यहां हर बेड पर ऑक्सीजन, सक्शन, मानीटर सहित अन्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा डॉक्टर ड्यूटी रूम, चेंजिंग रूम, इंजेक्शन कक्ष होगा। वार्ड में नर्सिंग स्टेशन तैयार किया गया है। दवा और अन्य उपकरण पीआईसीयू से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। एसीयुक्त होने से मरीजों व तीमारदारों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ को इलाज करने में आसानी होगी। इसके दो से तीन दिन के अंदर शिफ्ट होने की संभावना है。