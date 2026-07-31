पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर शुल्क वसूली का मुद्दा उठा, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री को सौंपा ज्ञापन

जमशेदपुर ट्रक एवं ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल सीमा पर परिवहन विभाग द्वारा लगाये जा रहे अतिरिक्त शुल्क पर चिंता व्यक्त की। मंत्री अर्जुन सिंह को ज्ञापन सौंपकर इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों से मामले की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

जमशेदपुर ट्रक एवं ट्रेलर ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प. बंगाल के परिवहन एवं श्रम मंत्री अर्जुन सिंह से मुलाकात कर बंगाल सीमा पर ट्रांसपोर्टरों से की जा रही कथित अतिरिक्त शुल्क वसूली का मुद्दा उठाया। गुरुवार को परिवहन भवन में मुलाकात के दौरान विभाग के प्रधान सचिव डॉ. रवि इंदर सिंह भी मौजूद रहे।

प्रतिनिधिमंडल की मांग प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बंगाल बॉर्डर के चेकपोस्टों पर परिवहन विभाग की ओर से अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है। एसोसिएशन ने मांग की कि इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि वाहन मालिकों से प्रति वर्ष 11,000 रुपये अतिरिक्त टैक्स, प्रति माह 1,200 रुपये मैकेनिकल टैक्स तथा वाहन के वजन (कांटा) के नाम पर प्रति ट्रिप 238 रुपये वसूले जा रहे हैं। प्रतिनिधियों का कहना था कि देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं है, जिससे पश्चिम बंगाल सीमा से गुजरने वाले ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मंत्री का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से इन शुल्कों की समीक्षा कर राहत देने की मांग की। इस पर मंत्री ने अधिकारियों के साथ मामले की समीक्षा कर जल्द उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रधान सचिव डॉ. रवि इंदर सिंह ने भी ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं पर विचार करने और व्यवहारिक समाधान निकालने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के अध्यक्ष जसवीर सिंह, महामंत्री मनीष कुमार सिंह, संरक्षक सतबीर सिंह ‘सोमू’ तथा विनीत सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे.