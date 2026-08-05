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माल ढुलाई में रेहड़ों का संचालन बंद करें ट्रांसपोर्टर: एआरटीओ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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माल ढुलाई में रेहड़ों का संचालन बंद करें ट्रांसपोर्टर: एआरटीओ

आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने अवैध रूप से माल ढुलाई में संचालित जुगाड़ रेहड़ों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने ट्रांसपोर्ट नगर के सभी ट्रांसपोर्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे माल परिवहन के लिए किसी भी स्थिति में रेहड़ों का उपयोग न कराएं। विभाग ने बताया कि अवैध रूप से संचालित रेहड़ों के खिलाफ समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें डिस्मेंटल करने की कार्रवाई की जा रही है। एआरटीओ प्रशासन मानवेंद्र सिंह ने रेहड़ा संचालकों को भी समझाते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इस व्यवस्था को बंद कर वैकल्पिक एवं वैध परिवहन साधन अपनाएं।

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विभाग का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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