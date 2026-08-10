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हनुमंत सिंह की तेरहवीं में परिवहन मंत्री व पूर्व सांसद ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भारत-नेपाल के बीच रोटी-बेटी के संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए रोडवेज बसों का संचालन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। स्व. हनुमंत सिंह की तेरहवीं में कई जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की।

हनुमंत सिंह की तेरहवीं में परिवहन मंत्री व पूर्व सांसद ने दी श्रद्धांजलि

परिवहन मंत्री बोले, भारत-नेपाल के बीच रोटी-बेटी का संबंध, आवागमन सुगम बनाने के लिए रोडवेज बसों के संचालन पर होगा प्रयास बलरामपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री व जनप्रिय नेता स्व. हनुमंत सिंह की तेरहवीं संस्कार में रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रिश्ता दरबार में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं ने स्व. हनुमंत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की।परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच वर्षों पुराने रोटी-बेटी के संबंध हैं।

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सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण दोनों देशों के लोगों का लगातार आवागमन होता है। लोगों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज बसों के संचालन को और सुगम बनाने की दिशा में हरसंभव प्रयास किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर विचार किया जाएगा। तेरहवीं संस्कार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक पहुंचे। सभी ने स्व. हनुमंत सिंह के राजनीतिक व सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। स्व. हनुमंत सिंह की तेरहवीं में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. रविशंकर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, सदर विधायक पल्टूराम, एमएलसी पदमसेन चौधरी, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, गैसड़ी विधायक राकेश यादव, पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, चेयरमैन रवि वर्मा, पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह गुड्डू, प्रदीप सिंह, अनूप चंद्र गुप्त, डॉ. अजय सिंह पिंकू, आद्या सिंह पिंकी, बिंदू विश्वकर्मा, वंदना पासवान, डीपी सिंह बैस व वरुण सिंह मोनू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने कहा कि स्व. हनुमंत सिंह ने राजनीतिक जीवन के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनके निधन से क्षेत्र ने एक सक्रिय जनप्रतिनिधि व सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्ति को खो दिया। तेरहवीं संस्कार में विभिन्न वर्गों की मौजूदगी उनके प्रति लोगों के जुड़ाव और उनके लंबे सामाजिक-राजनीतिक संपर्क का परिचायक रही।

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