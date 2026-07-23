फेसलेस सर्विस की गलती, डिलीवर वैन को बनाया सरकारी वाहन

परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं आरटीओ के लिए मुसीबत बन गई हैं। एक डिलीवरी वैन को सरकारी वाहन के रूप में दर्ज किया गया था, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान हो सकता था। 20 जुलाई के बाद के सभी फेसलेस अप्रूवल की जांच की जा रही है।

परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं आरटीओ के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ में फेसलेस अप्रूवल की वजह से एक डिलीवरी वैन लगभग सरकारी वाहन के रूप में दर्ज हो गया था। समय रहते पकड़ में न आता तो सरकार को टैक्स का बड़ा नुकसान होता। मामला 20 जुलाई के बाद का है। अब 20 जुलाई के बाद हुए सभी फेसलेस अप्रूवल की जांच की जा रही।

जांच के तहत प्रकाश में आया मामला ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ में ग्रीन सोलरटेक की ओर से टाटा एस डिलीवरी वैन का टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन आवेदन आया। इस वाहन में ऑनरशिप टाइप में 'सेंट्रल गवर्नमेंट' भरा था। फेसलेस सिस्टम में यह आवेदन सीधे अप्रूवल की ओर बढ़ गया। बाबुओं ने जब गाड़ी का ब्योरा देखा तो संदेह हुआ। टाटा एस जैसी कॉमर्शियल गाड़ी के सेंट्रल गवर्नमेंट श्रेणी में आने पर तुरंत मुख्यालय को सूचना दी गई और अप्रूवल रोक दिया गया। जांच में सामने आया कि ऑटोमोड प्रक्रिया अभी लागू नहीं है, इसलिए यह तकनीकी गड़बड़ी पकड़ में आ गई। अब वैन को नए सिरे से कॉमर्शियल श्रेणी में दर्ज कर टैक्स वसूला जा रहा है।

20 जुलाई के बाद के अप्रूवल खंगाले जा रहे इस प्रकरण के बाद विभाग ने 20 जुलाई के बाद फेसलेस माध्यम से हुए सभी अप्रूवल की जांच शुरू कर दी है। डीलर प्वाइंट की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। पूरा मामला मुख्यालय को भेजा गया है। दरअसल केंद्र ने परिवहन की 100 सेवाओं को फेसलेस किया है। यूपी में ऑटोमोड अप्रूवल का ड्राफ्ट तैयार है, जिसके तहत एनआईसी पोर्टल खुद जांच कर आरसी जारी करेगा। लेकिन यह व्यवस्था 1 अगस्त से स्मार्ट कार्ड बनने के बाद लागू होगी। अगर पहले लागू हो जाती तो यह वैन सरकारी वाहन बन जाता। सरकारी वाहन टैक्स मुक्त होते हैं और उन्हें बीजी नंबर, परमिट से भी छूट मिलती है। कर्मचारी संघ ने पहले ही आशंका जताई थी कि बिना भौतिक सत्यापन के ऑटोमोड से डीलरों की मनमानी बढ़ेगी। एक ही दस्तावेज से कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ऐसे में सरकार को राजस्व के साथ दुरुपयोग का खतरा भी है।