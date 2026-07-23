Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फेसलेस सर्विस की गलती, डिलीवर वैन को बनाया सरकारी वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं आरटीओ के लिए मुसीबत बन गई हैं। एक डिलीवरी वैन को सरकारी वाहन के रूप में दर्ज किया गया था, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान हो सकता था। 20 जुलाई के बाद के सभी फेसलेस अप्रूवल की जांच की जा रही है।

फेसलेस सर्विस की गलती, डिलीवर वैन को बनाया सरकारी वाहन

परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं आरटीओ के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ में फेसलेस अप्रूवल की वजह से एक डिलीवरी वैन लगभग सरकारी वाहन के रूप में दर्ज हो गया था। समय रहते पकड़ में न आता तो सरकार को टैक्स का बड़ा नुकसान होता। मामला 20 जुलाई के बाद का है। अब 20 जुलाई के बाद हुए सभी फेसलेस अप्रूवल की जांच की जा रही।

ये भी पढ़ें:नोएडा में 2 साल में सड़कों से 1500 CNG ऑटो हुए कम, जानिए क्या है इसकी वजह

जांच के तहत प्रकाश में आया मामला

ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ में ग्रीन सोलरटेक की ओर से टाटा एस डिलीवरी वैन का टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन आवेदन आया। इस वाहन में ऑनरशिप टाइप में 'सेंट्रल गवर्नमेंट' भरा था। फेसलेस सिस्टम में यह आवेदन सीधे अप्रूवल की ओर बढ़ गया। बाबुओं ने जब गाड़ी का ब्योरा देखा तो संदेह हुआ। टाटा एस जैसी कॉमर्शियल गाड़ी के सेंट्रल गवर्नमेंट श्रेणी में आने पर तुरंत मुख्यालय को सूचना दी गई और अप्रूवल रोक दिया गया। जांच में सामने आया कि ऑटोमोड प्रक्रिया अभी लागू नहीं है, इसलिए यह तकनीकी गड़बड़ी पकड़ में आ गई। अब वैन को नए सिरे से कॉमर्शियल श्रेणी में दर्ज कर टैक्स वसूला जा रहा है।

20 जुलाई के बाद के अप्रूवल खंगाले जा रहे

इस प्रकरण के बाद विभाग ने 20 जुलाई के बाद फेसलेस माध्यम से हुए सभी अप्रूवल की जांच शुरू कर दी है। डीलर प्वाइंट की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। पूरा मामला मुख्यालय को भेजा गया है। दरअसल केंद्र ने परिवहन की 100 सेवाओं को फेसलेस किया है। यूपी में ऑटोमोड अप्रूवल का ड्राफ्ट तैयार है, जिसके तहत एनआईसी पोर्टल खुद जांच कर आरसी जारी करेगा। लेकिन यह व्यवस्था 1 अगस्त से स्मार्ट कार्ड बनने के बाद लागू होगी। अगर पहले लागू हो जाती तो यह वैन सरकारी वाहन बन जाता। सरकारी वाहन टैक्स मुक्त होते हैं और उन्हें बीजी नंबर, परमिट से भी छूट मिलती है। कर्मचारी संघ ने पहले ही आशंका जताई थी कि बिना भौतिक सत्यापन के ऑटोमोड से डीलरों की मनमानी बढ़ेगी। एक ही दस्तावेज से कई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ऐसे में सरकार को राजस्व के साथ दुरुपयोग का खतरा भी है।

सामान्य प्रश्न

फेसलेस अप्रूवल के लिए जांच क्यों शुरू की गई?
फेसलेस अप्रूवल के लिए जांच इसलिए शुरू की गई क्योंकि एक डिलीवरी वैन को लगभग सरकारी वाहन के रूप में दर्ज किया गया था जिससे सरकार को टैक्स का बड़ा नुकसान हो सकता था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News RTO Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।