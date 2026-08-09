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आरसी पेपर की जगह अब मिलेगी हाईटेक स्मार्ट आरसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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परिवहन विभाग ने 1 अगस्त से वाहनों के लिए स्मार्ट आरसी की शुरूआत की है। अब वाहन मालिकों को कागज की आरसी की जगह एटीएम कार्ड जैसी स्मार्ट आरसी मिलेंगी। इसमें चिप और क्यूआर कोड होगा, जिससे वाहन से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। यह व्यवस्था पेपरलेस डिजिटलीकरण के तहत की गई है।

आरसी पेपर की जगह अब मिलेगी हाईटेक स्मार्ट आरसी

बस्ती, निज संवाददाता। परिवहन विभाग ने एक अगस्त से वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को हाईटेक कर दिया है। अब वाहन मालिकों को कागज की आरसी के स्थान पर एटीएम कार्ड जैसी स्मार्ट आरसी जारी की जाएगी। इसे आसानी से वॉलेट में रखा जा सकेगा। पानी में भींगने पर भी इसके खराब होने की संभावना नहीं होगी। स्मार्ट आरसी में चिप और क्यूआर कोड लगा होगा। इसमें वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जरूरी सूचनाएं दर्ज रहेंगी। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वाहन से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इससे किसी भी वाहन का डिजिटल वेरिफिकेशन भी तेजी से किया जा सकेगा।

शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।संभागीय परिवहन कार्यालय में जल्द ही वाहन स्वामियों को स्मार्ट आरसी उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस को पेपरलेस किए जाने के बाद अब आरसी को भी हाईटेक किया गया है। एआरटीओ (प्रशासन) माला वाजपेयी ने बताया कि अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने पर वाहन स्वामियों को कागजी आरसी के स्थान पर हाईटेक स्मार्ट आरसी जारी की जाएगी। मुख्यालय से जारी होने वाली यह स्मार्ट आरसी एटीएम कार्ड जैसी होगी। इसमें लगे क्यूआर कोड के जरिए वाहन से संबंधित जानकारी कहीं भी और किसी भी समय देखी जा सकेगी।

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