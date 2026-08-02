चकाचौंध फैलाने वाली लाइटों पर चलेगा अभियान

झांसी। रात में दो पहिया से लेकर ई रिक्शा और चार पहिया वाहनों की चकाचौंध करने वाली रोशनी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होगी। अब संभागीय परिवहन विभाग इसके विरुद्ध अभियान चलाएगा। जिसकी जद में फिटिंग करने वाले गेराज और एसेसरीज वाले दुकानदार के साथ डीलर भी होंेगे। परिवहन विभाग ने बताया कि जनपद में रात्रि चेकिंग के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ वाहन स्वामी अपनी कारों, जीपों, अन्य मोटर वाहनों में निर्माता (फैक्ट्री) द्वारा अनुमोदित लाइटों के अतिरिक्त अत्यधिक तीव्र प्रकाश वाली एलईडी, लेजर अथवा अन्य प्रकार की अतिरिक्त लाइटें लगवा रहे। इन लाइटों से रात्रि के समय सामने से आने वाले वाहन चालकों की आंखों पर तीव्र चकाचौंध पड़ती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

ऐसे अतिरिक्त प्रकाश उपकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप अनुमन्य नहीं हैं। इस प्रकार के अनधिकृत परिवर्तन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। एआरटीओ हेमचंद गौतम ने कहा कि जनपद में इस समस्या के प्रभावी निराकरण के लिए परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा शीघ्र ही संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान वाहनों में फैक्ट्री फिटेड व्यवस्था से अतिरिक्त एवं प्रतिबंधित लाइटें लगाने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की ऐसे उपकरणों की फिटिंग करने वाले गैरेज, एक्सेसरी शॉप एवं डीलरों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार चालान, लाइटों को हटाने की कार्यवाही तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।