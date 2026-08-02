चकाचौंध फैलाने वाली लाइटों पर चलेगा अभियान
झांसी में परिवहन विभाग ने रात में वाहनों में अनधिकृत अतिरिक्त लाइट लगाने के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए की जा रही है। गैराज और एसेसरीज की दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे उपकरणों के खिलाफ विधिक कदम उठाए जाएंगे।
झांसी। रात में दो पहिया से लेकर ई रिक्शा और चार पहिया वाहनों की चकाचौंध करने वाली रोशनी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होगी। अब संभागीय परिवहन विभाग इसके विरुद्ध अभियान चलाएगा। जिसकी जद में फिटिंग करने वाले गेराज और एसेसरीज वाले दुकानदार के साथ डीलर भी होंेगे। परिवहन विभाग ने बताया कि जनपद में रात्रि चेकिंग के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ वाहन स्वामी अपनी कारों, जीपों, अन्य मोटर वाहनों में निर्माता (फैक्ट्री) द्वारा अनुमोदित लाइटों के अतिरिक्त अत्यधिक तीव्र प्रकाश वाली एलईडी, लेजर अथवा अन्य प्रकार की अतिरिक्त लाइटें लगवा रहे। इन लाइटों से रात्रि के समय सामने से आने वाले वाहन चालकों की आंखों पर तीव्र चकाचौंध पड़ती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।
ऐसे अतिरिक्त प्रकाश उपकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप अनुमन्य नहीं हैं। इस प्रकार के अनधिकृत परिवर्तन सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। एआरटीओ हेमचंद गौतम ने कहा कि जनपद में इस समस्या के प्रभावी निराकरण के लिए परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा शीघ्र ही संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान वाहनों में फैक्ट्री फिटेड व्यवस्था से अतिरिक्त एवं प्रतिबंधित लाइटें लगाने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की ऐसे उपकरणों की फिटिंग करने वाले गैरेज, एक्सेसरी शॉप एवं डीलरों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार चालान, लाइटों को हटाने की कार्यवाही तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें