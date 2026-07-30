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एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद सख्ती, सात बसों का चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे के बाद परिवहन और खनन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। सात बसों के चालान और एक ओवरलोड ट्राला जब्त किया गया। इस दौरान 1.5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी।

एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद सख्ती, सात बसों का चालान

गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार को हुए भीषण बस हादसे के बाद परिवहन और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान सात बसों के चालान किए गए, जबकि एक ओवरलोड ट्राला जब्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। पूरे अभियान में डेढ़ लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। बुधवार को एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों पर बसों की सघन जांच की गई। जांच में यातायात एवं परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली सात निजी बसों के चालान किए गए।

अधिकारियों ने वाहन संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी। इसके बाद सुबह जिला खनन अधिकारी शुभम कुमार के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान 28 डंपरों की जांच की गई। जांच में एक ट्राला खनन नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित क्षमता से अधिक मिट्टी का परिवहन करता मिला। वाहन को बनियाठेर थाने में जब्त कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। एआरटीओ ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे पर बहजोई क्षेत्र में रविवार को हुए बस हादसे, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी और 21 यात्री घायल हुए थे, के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया गया है। इसी क्रम में नियम तोड़ने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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