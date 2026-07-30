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ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था डीएम ने परखी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वेयरहाउस के प्रबंधन की समीक्षा की, सीसीटीवी सिस्टम का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही ना हो। यह निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है।

ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था डीएम ने परखी

बलरामपुर, संवाददाता। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप वेयरहाउस की सुरक्षा, रखरखाव और संपूर्ण प्रबंधन व्यवस्था का गहन परीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस के प्रत्येक सुरक्षा बिंदु का निरीक्षण करते हुए प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अभिलेखों की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने वेयरहाउस से जुड़े सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान परिसर में स्थापित कैमरों की कार्यशीलता, 24 घंटे निगरानी व्यवस्था, रिकॉर्डिंग सिस्टम और बैकअप व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सीसीटीवी कैमरे हर समय पूरी तरह सक्रिय रहें तथा उनकी नियमित तकनीकी जांच और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और वेयरहाउस की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा निर्वाचन व्यवस्था की निष्पक्षता व विश्वसनीयता से सीधे जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों और सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ बनाए रखने व समय-समय पर उसकी समीक्षा करते रहने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति राय सहित निर्वाचन शाखा के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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