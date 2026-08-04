सीसीटीवी निगरानी में आईटीआई की सीबीटी परीक्षा

जौनपुर, संवाददाता। राजकीय आईटीआई उसराव और शाहगंज परीक्षा केंद्र पर प्रशिक्षार्थियों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी परीक्षा लाइव सीसीटीवी निगरानी में पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। परीक्षा एजेंसी मुख्यालय से भी दोनों केंद्रों की लगातार ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी की ओर से दोनों केंद्रों पर पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शाहगंज केंद्र पर सीबीटी परीक्षा 11 जुलाई से शुरू होकर आठ अगस्त तक चलेगी, जबकि उसराव केंद्र पर परीक्षा 30 जुलाई से प्रारंभ होकर आठ अगस्त तक आयोजित की जा रही है। उसराव केंद्र पर प्रतिदिन तीन पालियों में करीब 186 प्रशिक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि शाहगंज केंद्र पर प्रतिदिन करीब 564 प्रशिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।