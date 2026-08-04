सीसीटीवी निगरानी में आईटीआई की सीबीटी परीक्षा
जौनपुर में राजकीय आईटीआई उसराव और शाहगंज परीक्षा केंद्रों पर प्रशिक्षार्थियों की सीबीटी परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में पारदर्शी तरीके से हो रही है। दोनों केंद्रों पर पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। शाहगंज केंद्र पर परीक्षा 11 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगी, जबकि उसराव केंद्र पर 30 जुलाई से 8 अगस्त तक होगी।
जौनपुर, संवाददाता। राजकीय आईटीआई उसराव और शाहगंज परीक्षा केंद्र पर प्रशिक्षार्थियों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी परीक्षा लाइव सीसीटीवी निगरानी में पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। परीक्षा एजेंसी मुख्यालय से भी दोनों केंद्रों की लगातार ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी की ओर से दोनों केंद्रों पर पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शाहगंज केंद्र पर सीबीटी परीक्षा 11 जुलाई से शुरू होकर आठ अगस्त तक चलेगी, जबकि उसराव केंद्र पर परीक्षा 30 जुलाई से प्रारंभ होकर आठ अगस्त तक आयोजित की जा रही है। उसराव केंद्र पर प्रतिदिन तीन पालियों में करीब 186 प्रशिक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि शाहगंज केंद्र पर प्रतिदिन करीब 564 प्रशिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर ट्रिपल लेयर जांच व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थियों की 100 मीटर पहले से ही जांच शुरू कर दी जाती है। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। तीन चरणों की जांच पूरी होने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा कक्ष तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। नोडल प्रधानाचार्य ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप दोनों केंद्रों पर परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रखी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें