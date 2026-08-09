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सरल हो प्रवेश प्रक्रिया, पारदर्शी हों नियम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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चौ.चरण सिंह विवि कैंपस-कॉलेजों में 17 अगस्त से प्रस्तावित प्रवेश प्रक्रिया के तहत डॉ.कुलदीप उज्ज्वल ने प्रो.भूपेन्द्र सिंह से मिलकर पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने ग्रामीण विद्यार्थियों के इंटरनेट की कमी पर भी ध्यान आकर्षित किया। प्रो.भूपेन्द्र ने आश्वासन दिया कि प्रवेश प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होगी और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा।

सरल हो प्रवेश प्रक्रिया, पारदर्शी हों नियम

चौ.चरण सिंह विवि कैंपस-कॉलेजों में 17 अगस्त से प्रस्तावित प्रवेश प्रक्रिया के बीच पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और वर्तमान में रालोद के राष्ट्रीय सचिव डॉ.कुलदीप उज्जवल शनिवार को प्रवेश समन्वयक प्रो.भूपेंद्र सिंह से मिले। डॉ.कुलदीप उज्ज्वल ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए ताकि किसी भी छात्र-छात्रा के साथ कोई अन्याय न हो। डॉ.उज्जवल ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की समस्या को उठाते हुए कहा कि गांवों में रहने वाले अनेक विद्यार्थियों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती। प्रो.भूपेन्द्र सिंह ने सभी बिंदुओं पर आश्वासन देते हुए कहा कि विवि की प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित होगी।

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प्रो.भूपेंद्र के अनुसार किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि प्रवेश प्रक्रिया से सभी छात्र संतुष्ट रहें।

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