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वैरायटी की शुद्धता के लिए करें स्कैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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गाजीपुर में साथी पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीज उत्पादन और वितरण में पारदर्शिता लाना है। इस पोर्टल के जरिए किसान बीजों की विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं। विशेष क्यूआर कोड स्कैन करके बीज की शुद्धता और वैरायटी की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे नकली बीजों पर रोक लगेगी।

वैरायटी की शुद्धता के लिए करें स्कैन

गाजीपुर, संवाददाता। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि साथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बीज उत्पादन, बीज प्रमाणीकरण और वितरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इस पोर्टल के जरिए किसान बाजार में मिलने वाले बीजों की विश्वसनीयता की जांच खुद कर सकेंगे। पोर्टल पर पंजीकृत बीजों पर एक विशेष क्यूआर कोड होगा। जिसे स्कैन करके बीज की शुद्धता, उसकी वैरायटी और उसकी एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारियां तत्काल हासिल कर सकेंगे। इससे बाजार में बिकने वाले नकली और मिलावटी बीजों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। उन्होने पोर्टल का उपयोग करने का लाइव तरीका सिखाया। इस पारदर्शी व्यवस्था से किसानों की लागत कम होगी और गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने से पैदावार में भारी बढ़ोतरी होगी, जो सीधे तौर पर उनकी आमदनी को बढ़ाएगी।

जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील किया कि केवल अधिकृत विक्रताओं से ही बीज खरीदें और खरीदारी के समय साथी पोर्टल के माध्यम से सत्यता की जांच करें।

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