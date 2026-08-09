पीजी मनोविज्ञान में पुस्तक का मैथिली में अनुवाद पूरा
फोटो है : भारतीय भाषा संस्थान को सौंपी गई अनुवादित पुस्तक एक महीने में
भागलपुर, वरीय संवाददाता। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा टीएमबीयू के मनोविज्ञान विभाग में आठ दिवसीय कार्यशाला का शनिवार को समापन हुआ। अध्यक्षता हेड डॉ. लक्ष्मी पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला केवल अनुवाद तक सीमित नहीं रही बल्कि ज्ञान-विनिमय, शैक्षणिक संवाद, भाषायी समृद्धि एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण का एक सशक्त मंच सिद्ध हुआ। संस्थान के समन्वयक सह विषय विशेषज्ञ डॉ. शंभू कुमार सिंह ने कहा कि सभी विषय विशेषज्ञ दीर्घ शैक्षणिक अनुभव और उत्कृष्ट विद्वता वाले थे। उनके गहन विषय-ज्ञान, सूक्ष्म विश्लेषण तथा रचनात्मक सुझावों ने ‘द इकोनॉमिक हेरीटेज आफ मिथिला’ के मैथिली अनुवाद को ‘मिथिलाक आर्थिक विरासत’ के रूप में सामने लाया।
विषय विशेषज्ञ एवं पुस्तक के लेखक डॉ. शैलेंद्र कुमार झा ने कहा कि मैथिली में अनुवाद के बाद भी इसकी मौलिकता प्रभावित नहीं हुई है। सभी विषय विशेषज्ञों ने सामूहिक रूप से मैथिली में अनुवाद वाली पुस्तक ‘मिथिलाक आर्थिक विरासत’ को डॉ. शंभू को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीने में यह पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी। फिर भारतीय भाषा संस्थान की वेबसाइट पर यह पुस्तक दिखेगी एवं कोई भी इसे खरीद सकता है। इस मौके पर अतिथि के रूप में कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे, पूर्व मैथिली हेड डॉ. प्रमोद कुमार पांडेय, विभाग की डॉ. सपना, डॉ. विवेकानंद, डॉ. चंदा, डॉ. कुमारी आरती, डॉ. रंजीत कुमार सिंह, डॉ. केके मंडल सहित अन्य मौजूद रहे।
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