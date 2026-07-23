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तीरंदाजी प्रतियोगिता में निशानेबाजों ने नौ पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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ट्रांसलम एकेडमी के विद्यार्थियों ने सीबीएसई नॉर्थ जोन–1 तीरंदाजी चैंपियनशिप में नौ रजत पदक जीते। बालूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-17 वर्ग के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है।

तीरंदाजी प्रतियोगिता में निशानेबाजों ने नौ पदक जीते
तीरंदाजी प्रतियोगिता में निशानेबाजों ने नौ पदक जीते

ट्रांसलम एकेडमी के विद्यार्थियों ने सीबीएसई नॉर्थ जोन–1 तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। कोटद्वार स्थित बालूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में ट्रांसलम के खिलाड़ियों ने सटीक निशाने लगाते हुए नौ रजत पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-14 वर्ग में कार्तिक पूनिया, प्रखर वीर सिंह, शौर्य तोमर व ओजस सिरोही‚ अंडर-17 वर्ग में नमन धामा, अनिमेष गुप्ता और उद्गम चौधरी‚ अंडर-17 (मिश्रित) वर्ग में अवनी चौधरी व नमन धामा की जोड़ी ने की टीम ने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। अब ये सभी खिलाड़ी सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे।

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खिलाड़ियों ने इसका का श्रेय कोच देवेश के कुशल मार्गदर्शन को दिया गया। विद्यालय प्रबंध निदेशक सीमांत जैन एवं प्रधानाचार्य धीरज आर्य ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों व कोच देवेश को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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