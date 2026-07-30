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कलश कांवड़मय हुआ हाईवे कांवड़ मार्ग, गूजने लगे भोले बम के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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हाईवे कांवड़ मार्ग पर हाल के दिनों में कांवड़ यात्रा का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। यहां 24 घंटे में हजारों कांवड़ियां गुजर रही हैं, जिनमें विशेष रूप से कलश कांवड़ शामिल हैं। शिवभक्त 11 लीटर से लेकर 101 लीटर तक जल लेकर चल रहे हैं, साथ ही दोस्ती को समर्पित कांवड़ भी देखे जा रहे हैं।

कलश कांवड़मय हुआ हाईवे कांवड़ मार्ग, गूजने लगे भोले बम के जयकारे

हाईवे कांवड़ मार्ग से पर कांवड़ यात्रा का स्वरूप बदलता नजर आने लगा है। हाईवे कांवड़ मार्ग पर बीते 15 दिन से गुजर रही कांवड़ यात्रा में बस कलश कांवड़ ही कलश कांवड़ नजर आ रही है। हाईवे कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे में एक हजार से अधिक कांवड़ियां गुजर रहे है। जिनमें कलश कांवड़ ही कलश कांवड़ नजर आ रही है। कोई शिवभक्त 11 लीटर तो कोई 51 लीटर तो कोई 101 लीटर जल की कलश कांवड़ लेकर गुजर रहा है। कलश कांवड़ यात्रा में 201, 251 और उससे अधिक लीटर जल की कलश कांवड़ भी शामिल है। कुछ शिव भक्त तो एक कलश कांवड़ को जोड़ी बनाकर एक दूसरे के साथ कलश कांवड़ लेकर चल रहे है, जिनमें अधिकांश दोस्त है और एक दूसरे की दोस्ती को समर्पित कांवड़ ल रहे।

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