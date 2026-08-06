कृषि विभाग के कई अधिकारियों का तबादला
धनबाद में कृषि विभाग के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। शिव कुमार को दुमका का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और कंचन को धनबाद का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनाया गया है। कई अन्य अधिकारियों को भी नए पदों पर नियुक्त किया गया है।
धनबाद, संवाददाता। कृषि विभाग के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी धनबाद शिव कुमार को दुमका का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) बनाया गया है, जबकि हजारीबाग की कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी कंचन को धनबाद का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) बनाया गया है। भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी मधुकर शुक्ला का तबादला पाकुड़ के अमड़ापाड़ा स्थित भूमि संरक्षण कार्यालय में सहायक कृषि अभियंता के पद पर किया गया है। गिरिडीह की सहायक मिट्टी रसायन अंजना कुमारी को धनबाद का अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) बनाया गया है। कृषि निदेशालय की सहायक कृषि निदेशक (रसायन) श्वेता कच्छप को धनबाद का कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि धनबाद की अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (प्रक्षेत्र) श्वेता कुमारी को कृषि निदेशालय रांची में सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) बनाया गया है।
इसके अलावा धनबाद में पदस्थापित अभिषेक मिश्र का तबादला पाकुड़ के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सामान्य) के पद पर किया गया है। उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी पाकुड़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं साहिबगंज के सहायक निदेशक (गन्ना विकास) अमितेश रंजन को धनबाद का जिला उद्यान पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही अंजना कुमारी को जिला कृषि पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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