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शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान जिले के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। पहले चरण में केवल अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई होगी। शिक्षकों के लिए पोर्टल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक खुला रहेगा। सामान्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा।

शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया औपचारिक रूप से बुधवार से शुरू हो गई है।

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स्थानांतरण की प्रक्रिया

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, ई-शिक्षाकोष ट्रांसफर 2.0 पोर्टल पर स्थानांतरण का प्रथम चरण 29 जुलाई बुधवार से प्रारंभ हो गया है, जो 5 अगस्त तक चलेगा। पहले चरण में मुख्य रूप से अधिशेष शिक्षकों के समायोजन व परस्पर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा कि सिर्फ अधिशेष सूची वाले शिक्षकों के लिए पोर्टल खुला है। वहीं, सामान्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों को अभी इंतजार करना होगा। स्थानांतरण प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही जिले के शिक्षक पोर्टल पर अपनी पात्रता व आवेदन की मौजूदा स्थिति की जानकारी जुटाने में जुटे हैं।

शिक्षकों की समस्याएं

वहीं, शिक्षक रिक्त विद्यालयों कि संख्या काफी कम होने से परेशान है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि पूरे जिले में लगभग 50 विद्यालयों में ही रिक्ति है। विभाग ने सभी संबंधित शिक्षकों से अपील की है कि तय समय-सीमा के भीतर अपनी प्रक्रिया व औपचारिकताएं पूरी कर लें। बहरहाल, विभाग द्वारा तय की गई व्यवस्था के मुताबिक, इस शुरुआती चरण में सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिनके नाम शिक्षा विभाग की आधिकारिक अधिशेष सूची में दर्ज हैं।

आवेदन की पुष्टि

ऐसे पात्र शिक्षकों को आवेदन के सत्यापन के उपरांत ओटीपी प्राप्त होगा। इसके जरिए शिक्षक अपनी आगे की स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इधर, जिन शिक्षकों का नाम अधिशेष सूची में शामिल नहीं है, वह जब पोर्टल पर अपनी स्थिति देख रहे हैं, तो उनके स्क्रीन पर आप सामान्य स्थानांतरण के लिए पात्र हैं, का संदेश प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे मामलों में फिलहाल आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर अभी केवल अधिशेष शिक्षकों के लिए ही विकल्प सक्रिय किया गया है। सामान्य स्थानांतरण के दायरे में आने वाले शिक्षकों के लिए आगे की प्रक्रिया विभाग के तयशुदा शिड्यूल के अनुसार अलग से शुरू की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

स्थानांतरण प्रक्रिया कब शुरू हुई?
स्थानांतरण प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू हुई है।

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