स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार
युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार शिक्षकों के आवेदन की समय-सीमा समाप्त
युवा पेज की खबर स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार शिक्षकों के आवेदन की समय-सीमा समाप्त, 7 अगस्त से होगा समायोजन व समानुपातीकरण सितंबर में पारस्परिक और सामान्य स्थानांतरण, अक्टूबर तक जारी होगी अंतिम सूची भभुआ, नगर संवाददाता। कैमूर जिले के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण बुधवार को पूरा हो गया। बिहार सरकार की राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत समायोजन एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त थी। निर्धारित अवधि में आवेदन करने वाले शिक्षकों की निगाह अब विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
अंतिम स्थानांतरण सूची
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें