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स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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युवा पेज की खबर युवा पेज की खबर स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार शिक्षकों के आवेदन की समय-सीमा समाप्त

स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार

युवा पेज की खबर स्थानांतरण का पहला चरण पूरा, अब सूची का इंतजार शिक्षकों के आवेदन की समय-सीमा समाप्त, 7 अगस्त से होगा समायोजन व समानुपातीकरण सितंबर में पारस्परिक और सामान्य स्थानांतरण, अक्टूबर तक जारी होगी अंतिम सूची भभुआ, नगर संवाददाता। कैमूर जिले के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण बुधवार को पूरा हो गया। बिहार सरकार की राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 के तहत समायोजन एवं पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त थी। निर्धारित अवधि में आवेदन करने वाले शिक्षकों की निगाह अब विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है।

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अंतिम स्थानांतरण सूची

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण कब पूरा हुआ?
स्थानांतरण प्रक्रिया का पहला चरण बुधवार को पूरा हुआ।
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