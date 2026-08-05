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लिपिकों का तबादला रद्द, नए सिरे से स्थानांतरण का आदेश

By Amit Watts
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद समेत उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों के तबादले को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रद्द कर दिया है। दूसरे जिलों में भी विरमित आदेश जारी होने के बाद धनबाद में कर्मी योगदान देंगे। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने असाध्य रोग के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले लिपिकों को चिकित्सा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

लिपिकों का तबादला रद्द, नए सिरे से स्थानांतरण का आदेश

धनबाद समेत उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग के शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों के तबादले को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने रद्द कर दिया है। इसके बाद मंगलवार को धनबाद के डीएसई, डीईओ समेत अन्य कार्यालयों में दूसरे जिले या कार्यालयों से स्थानांतरित होकर आए लिपिकों को विरमित कर दिया गया। दूसरे जिलों में भी विरमित आदेश जारी होने के बाद बुधवार को धनबाद में पूर्व से पदस्थापित कर्मी योगदान देंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक हजारीबाग प्रमंडल से प्राप्त शिकायतवादों की समीक्षा के बाद तत्काल प्रभाव लिपिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन को रद्द कर दिया है। निदेशक ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तरी छोटानागपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकों का पारदर्शी, युक्तिसंगत एवं नियमानुकूल स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई 15 दिनों के अंदर पूरी की जाए। धनबाद से स्थानांतरित होकर आसपास के जिलों में गए लिपकों को यह डर लग रहा है कि कहीं दूर दराज के जिला कार्यालयों में न स्थानांतरण हो जाए। मंगलवार को क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग कुमारी नीलम ने असाध्य रोग के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले लिपिकों को सिविल सर्जन से जारी चिकित्सा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कई कर्मियों ने आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र नहीं दिया है。

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क्या है मामला

निदेशालय ने लिपिकों के स्थानांतरण की शिकायतों की जांच में 24 जुलाई को यह पाया कि लिपिकों का युक्तिसंगत तथा तार्किक रूप से स्थानांतरण/ पदस्थापन नहीं किया गया। स्थानांतरण में पारदर्शिता प्रतीत नहीं हो रही है। इनमें वे लिपिक जो किसी जिले के मुख्यालय डीईओ/ डीएसई कार्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें दूसरे जिले के मुख्यालय डीईओ, डीएसई कार्यालय में स्थानांतरित किया गया। हजारीबाग जिले के लिपिकों को रामगढ़ जिला, रामगढ़ जिले के कई लिपिकों को हजारीबाग जिला मुख्यालय के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। इस स्थिति में लिपिकों के स्थानांतरण/ पदस्थापन में सुचिता का अभाव है। असाध्य रोग से ग्रसित लिपिक के आवेदन पर भी विचार नहीं करने संबंधी शिकायतवाद निदेशालय को प्राप्त है।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: स्वास्थ्य विभाग के प्रधान लिपिक के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लिपिकों के तबादले को क्यों रद्द किया?
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक हजारीबाग प्रमंडल से प्राप्त शिकायतवादों की समीक्षा के बाद तत्काल प्रभाव लिपिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन को रद्द कर दिया है।
Amit Watts

लेखक के बारे में

Amit Watts

शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।


शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।


विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
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- बोर्ड परीक्षाओं जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया व रिजल्ट का विश्लेषण
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