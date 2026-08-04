तिलौथू उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के स्थानांतरण का निर्देश
तिलौथू स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक संतोष कुमार का स्थानांतरण दूसरे विद्यालय के लिए किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर प्रशासनिक दृष्टिकोन से निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। तिलौथू स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक संतोष कुमार का प्रशासनिक दृष्टिकोण से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को दिया है। इस संबंध में निदेशक ने पत्र जारी कर मामले में अनावश्यक विलंब नहीं करने का निर्देश दिया है।
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