चम्पावत जिला जेल की जमीन हस्तांतरित
चम्पावत में पुरानी जेल की 1.062 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की गई है। अपर सचिव तृप्ति भट्ट के आदेश से यह जमीन मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत ओपन एयर थियेटर के निर्माण के लिए दी गई है, जिससे सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
योगेश जोशी, चम्पावत। चम्पावत जीजीआईसी के समीप पुरानी जेल की 1.062 हेक्टेयर जमीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की गई है। इस संबंध में अपर सचिव तृप्ति भट्ट ने आदेश जारी किए हैं। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि इस जमीन में मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप पर्यटन विभाग ओपन एयर थियेटर का निर्माण करेगा। इससे सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच उपलब्ध हो सकेगा।
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