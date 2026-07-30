किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के तहत हुई कार्यशाला
उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइट और संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती ने डायट कार्यालय में पांच दिवसीय किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें शिक्षकों को किशोरों के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, और एचआईवी/एड्स जागरूकता पर प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धति और गतिविधि आधारित प्रशिक्षण का उपयोग किया गया।
बस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती के संयुक्त तत्वावधान में डायट कार्यालय में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु आयोजित किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला प्रतिदिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक संचालित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को किशोर-किशोरियों के समग्र विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन, तथा एचआईवी/एड्स जागरूकता एवं रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा सहभागितापूर्ण शिक्षण पद्धति, समूह चर्चा, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी संजय कुमार शुक्ल, डॉ. विवेकमणि त्रिपाठी, पूर्णिमा श्रीवास्तव, जेडी आनंदकर पांडेय सहित आदि लोग मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें