विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन
डाड़ी प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अनु प्रिया की उपस्थिति में नए मतदाताओं के पंजीकरण और दावा आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया के बारे में बीएलओ को जानकारी दी गई। इस शिविर में कई कर्मचारी शामिल हुए।
गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड कार्यालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम 2026 के प्ररुप प्रकाशन को लेकर मंगलवार को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदधिकारी अनु प्रिया की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें दावा आपतियों का निष्पादन और नए मतदाताओं का पंजीकरण संबंधित कार्यकम के लिए सबंधित बीएलओ को प्रक्रिया और आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण शिविर में अजीत तिवारी, देवेंद्र कुमार सहित प्रखंड के बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ सहित अन्य संबंधित कर्मचारी शामिल हुए।
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