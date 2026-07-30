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ओएसआर पोर्टल, राजस्व सृजन एवं सेवा वितरण का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भरुआ सुमेरपुर में एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, और पंचायत सहायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना और आय स्रोतों के ऑनलाइन प्रबंधन की जानकारी देना था।

ओएसआर पोर्टल, राजस्व सृजन एवं सेवा वितरण का प्रशिक्षण

भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ब्लाक सभागार में ओएसआर पोर्टल, राजस्व सृजन एवं सेवा वितरण विषयक एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत सहायकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन पंचायत रिसोर्स सेंटर, महोबा ने किया।एडीओ पंचायत मनीष कौशिक ने प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए प्रतिभागियों से प्राप्त जानकारी को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। प्रशिक्षक देवेंद्र अरजरिया ने पंचायतों के वित्तीय अधिकार, कर निर्धारण एवं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की जानकारी दी।प्रशिक्षक किरण ने स्वॉट विश्लेषण के माध्यम से पंचायतों की आय बढ़ाने के उपाय बताए, जबकि पूजा ने ओएसआर पोर्टल की कार्यप्रणाली, आय स्रोतों के ऑनलाइन प्रबंधन, करदाताओं के पंजीकरण और राजस्व निगरानी की जानकारी दी।

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प्रशिक्षण में सीएससी सेवाओं, बैंक मित्रों की भूमिका तथा पंचायत सहायकों के दायित्वों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सोनाली सचान, अनामिका पांडेय, मनोज गुप्ता सहित पंचायत सहायक आदि मौजूद रहे।

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