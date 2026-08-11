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ओडीके सर्वे से तैयार की जाएंगी किसान अनुरूप योजनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में रावतपुर स्थित आईसीएआर अटारी जोन-3 में दो दिवसीय ओडीके आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को डिजिटल सर्वेक्षण तकनीकों से प्रशिक्षित करके, किसानों से सटीक और विश्वसनीय जानकारी एकत्र करना है, जिससे कृषि अनुसंधान और विकास योजनाएं किसानों की जरूरतों के अनुसार बन सकें।

ओडीके सर्वे से तैयार की जाएंगी किसान अनुरूप योजनाएं

कानपुर। रावतपुर स्थित आईसीएआर अटारी जोन-3 में लैंडस्केप डायग्नोस्टिक सर्वे के लिए ओपन डाटा किट (ओडीके) आधारित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के वैज्ञानिकों को आधुनिक डिजिटल सर्वेक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देकर किसानों से सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी एकत्र करना है। इससे कृषि अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें। कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में डॉ. आरके मलिक, डॉ. अरिंदम, डॉ. मधुलिका ने जानकारी दी। कानपुर के निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण आंकड़े कृषि प्रसार प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत हैं।

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एकत्रित आंकड़े किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने और वैज्ञानिक निर्णय लेने में सहायक होंगे। डॉ. मलिक ने कहा कि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले के किसानों की स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझना है, जिससे अनुसंधान एवं कृषि विस्तार गतिविधियां उनकी जरूरतों के अनुरूप संचालित की जा सकें। इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इसमें उन्हें ओडीके आधारित डिजिटल सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण एवं गुणवत्ता नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

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