सरकारी खरीद में जीईएम पोर्टल से होगी अधिप्राप्ति
सीतामढ़ी में सरकारी सामग्रियों एवं सेवाओं की ऑनलाइन अधिप्राप्ति को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय के नेतृत्व में कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रशिक्षकों ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी की प्रक्रिया समझाई। वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए।
सीतामढ़ी। सरकारी सामग्रियों एवं सेवाओं की ऑनलाइन अधिप्राप्ति को लेकर समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वित्त विभाग के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों, संबंधित जांचकर्ता एवं कार्यकर्ता को जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
ऑनलाइन खरीदारी की दी जानकारी
निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षक सत्यम कुमार ने पदाधिकारियों और कर्मियों को पोर्टल के विभिन्न प्रावधानों तथा सामग्रियों एवं सेवाओं की ऑनलाइन अधिप्राप्ति की प्रक्रिया समझाई। प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।
वित्तीय अनुशासन पर जोर
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जीईएम पोर्टल से खरीदारी में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नियमानुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक खरीदारी के दौरान आवश्यकता और मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण में मिली जानकारी का कार्यालयीन कार्यों में प्रभावी उपयोग करने का निर्देश दिया।
विशिष्टता तय करने में बरतें सावधानी
डीएम ने कहा कि जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की खरीद नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।
वर्तमान में अधिप्राप्ति प्रक्रिया राज्यस्तरीय कार्यालय से संचालित है। जिसे भविष्य में प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर के कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिया कि किसी सामग्री या सेवा की विशिष्टता तय करते समय किसी खास आपूर्तिकर्ता को ध्यान में न रखा जाए। विशिष्टताएं ऐसी हों कि अधिक से अधिक योग्य आपूर्तिकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें।
ये पदाधिकारी रहे मौजूद :
कार्यक्रम में अपर समाहर्ता (राजस्व) संजीव कुमार, सिविल सर्जन डॉ. रविंद्र कुमार यादव, वरीय कोषागार पदाधिकारी राजीव कुमार गुप्ता, जिला नजारत उप समाहर्ता प्रकाश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस लाइन) सहित विभिन्न विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जांचकर्ता एवं कार्यकर्ता तथा अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।
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