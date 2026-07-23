नैनो उर्वरकों के प्रयोग पर जिला सहकारी प्रशिक्षण आयोजित
शामली में इफको के तत्वावधान में नैनो उर्वरकों पर आधारित जिला सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि ने नैनो उर्वरकों के लाभ और उनकी बिक्री में वृद्धि के लिए समिति सचिवों की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता पर बल दिया।
शामली। सहायक निबंधक कार्यालय शामली में गुरुवार को इफको के तत्वावधान में नैनो उर्वरकों पर आधारित जिला सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने, किसानों को जागरूक करने तथा समितियों के माध्यम से इसकी बिक्री बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआर अरविंद प्रकाश ने कहा कि किसानों को नैनो उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। उन्होंने समिति सचिवों से नैनो उर्वरकों की बिक्री बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक धर्मेंद्र कुमार ने समिति सचिवों से किसानों को नैनो उर्वरकों के लाभ और प्रयोग की विधि के बारे में जागरूक करने की अपील की। इफको के डीजीएम डॉ. ब्रजवीर सिंह ने दानेदार यूरिया और डीएपी के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, जिंक और कॉपर के प्रयोग की विधि एवं उनके लाभ विस्तार से बताए। इफको के उप क्षेत्र प्रबंधक विवेक सिंह ने नैनो उर्वरकों के विकास की आवश्यकता, उनके फायदे, छिड़काव की सही विधि और बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही दानेदार उर्वरकों पर सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की जानकारी भी दी। उन्होंने नैनो उर्वरक, जल विलेय उर्वरक, सागरिका सहित अन्य उत्पादों, बिक्री पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, नैनो बोतल स्कैन और संकट हरण बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में समस्त एडीसीओ, एडीओ, बी-पैक्स सचिव तथा इफको के एसएफए शिवम कुमार और कपिल कुमार मौजूद रहे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें